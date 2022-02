Com escalda-pés e boas energias – Colégio São José inova em forma de iniciar ano letivo em São Joaquim

Captando boas energias! Colégio São José inicia o ano letivo de forma diferente

Uma das mais tradicionais escolas de São Joaquim, o Colégio São José, iniciou o ano letivo de 2022 com uma dinâmica de captação de boas energias e escalda-pés com ervas e pedras raras.

Veja o vídeo:

Segundo a diretora Singra Strikert, o objetivo, de uma das mais inovadoras escolas de São Joaquim, foi justamente se energizar seus professsores neste início de 2022, para que seja um ano de harmoniz, com muita paz, muita energia e que a natureza abençõe mais este ano que se inicia.

A cultura do banho terapêutico nos pés – os chamados escalda-pés – é praticada desde a Grécia e Roma Antiga. Além de ser um ritual milenar de purificação e conexão com a essência do corpo e da alma, ele elimina o stress e restabelece o equilíbrio emocional e físico. Sem dúvida uma excelente início de ano com muita paz e harmonia que todos desejam…

Veja as Imagens: