E Essa Boca Aí? – Terraço anuncia “Bruninho e Davi” em São Joaquim

Uma das duplas de maior impacto na música nacional da atualidade, Bruninho e Davi foram anunciados pelo Terraço PUB para um dos momentos mais esperados do ano de 2022, um showzaço nacional que irá ocorrer no dia 12 de março, em São Joaquim, em um evento denominado Boteco do Terraço.

A Dupla natural do Mato Grosso do Sul é uma das mais emblemáticas do sertanejo universitário moderno. Já passaram pelo Domingão do Faustão, fizeram gravações com Michel Teló e Luan Santaa e possuem hits como “Vamo Mexê“, “Se Namorar Fosse Bom”, “Morena” e “Smirnofy”

A dupla lançou o segundo single do DVD, “Onde Nasce o Sol”, com participação de Jorge & Mateus, e já passa de 10 milhões de visualizações no YouTube. Bruninho & Davi lançaram o terceiro single “Imagina com as Amigas”, que teve clipe com direção de Daniel Ferro, lançado em dezembro de 2014 na VEVO e já passa dos 43 milhões de visualizações no YouTube. Atualmente lançaram a música “E essa boca aí?” com participação especial de Luan Santana no DVD Bruninho e Davi Ao Vivo no Ibirapuera, que já tem quase 50 milhões de visualizações no YouTube.

Bruninho e Davi se apresentam em São Joaquim no dia 12 de Março as 21hs, no CTG Minuano Catarinense no Evento Boteco do Terraço, com a apresentação especial da dupla de São Joaquim Martinez e Diana e também com os Músicos do Plano B.

Sem dúvida um dos show mais eperados do ano!