Choque entre cavalos deixa uma adolescente em estado grave em SC

Uma cavalgada que se deslocou de Petrolândia, na manhã deste sábado (5), terminou com um grave acidente.

Segundo informações das pessoas que participavam da cavalgada, duas adolescentes resolveram apostar uma corrida com os cavalos morro abaixo e logo depois outros dois meninos também decidiram apostar uma corrida na mesma direção – o que eles não imaginavam é que as meninas estariam voltando ao ponto de partida. Os cavalos – de um menino e de uma menina – se chocaram de frente, deixando a adolescente, de 15 anos, gravemente ferida e o rapaz – que conseguiu pular antes – com alguns ferimentos. O acidente aconteceu em Barra Nova, na região de Petrolândia.

Com a força da batida, um dos cavalos morreu na hora. O outro, foi encaminhado ao veterinário, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos homens que ajudou socorrer a adolescente diz que ela estava consciente, mas que que ela não conseguia mexer o pé e entende que a situação da mesma é gravíssima. A menina foi levada ao hospital de Rio do Sul, realizou exames e ficou cerca de 12h em observação. Ela recebeu alta na madrugada de hoje, está em casa com a família e passa bem.

Com informações SCC10