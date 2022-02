SC registra o maior número de mortes por afogamento em água doce e salgada em três anos

Santa Catarina registrou, de 18 de dezembro de 2021 a 6 de fevereiro 2022, o maior número de mortes por afogamento em três temporadas de verão. Neste período 33 pessoas morreram, a maioria eram homens e tinham a idade média de 32 anos. Os dados foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado na terça-feira (8).

O número de registro nesta temporada supera os dados do mesmo período do verão do passado, de 2020/2021, onde ocorreram 25 óbitos por afogamento.

Contudo o número deste ano ficou bem próximo ao registrado na temporada de 19/20, onde o registro foi de 32 mortes.

Com informações G1