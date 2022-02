Quem Flamengo precisa para melhorar seu elenco?

Em uma fase em que times como o Palmeiras ou Bragantino estão investindo bastante na qualidade de seu elenco, a verdade é que o Flamengo não quer ficar para trás. Por isso mesmo, avaliando pelos rumores mais recentes, o time de Paulo Sousa está muito ativo no mercado nacional, mas sobretudo internacional. Porém, será que o time precisa mesmo de novos craques?

Avaliando pelo que o site de aposta esportiva indica, a verdade é que, mesmo tendo um dos maiores orçamentos para o futebol, o Flamengo não é considerado o claro favorito para a conquista do próximo Brasileirão Série A. Em sua frente estão times como o Atlético Mineiro ou até mesmo o Palmeiras, um time que nas últimas duas temporadas conseguiu vencer duas Copa Libertadores. Mas o que será mais necessário para o Fla retornar com o domínio do futebol brasileiro?

A resposta é incerta, mas o fato é que a diretoria parece ter detetado aquele que poderá ser um dos principais problemas: é urgente melhorar a qualidade média dos jogadores. Porém, como se sabe, e dado o enorme talento e nível entre times brasileiros, não é de esperar que jogadores de elite possam chegar de forma acessível.

Everton Cebolinha poderá ser o maior negócio da temporada

Mesmo não existindo quaisquer tipo de confirmações oficiais – apenas que o Flamengo está muito interessado na contratação do extremo do Benfica – as matérias garantem que a viagem para Portugal da diretoria do Flamengo se deveu à tentativa do time conseguir convencer o Benfica a ceder um de seus craques já nessa temporada. Contudo, como se sabe, ainda há duas temporadas, o Benfica investiu na ordem de 22 milhões de euros para conseguir ir buscar aquele que era um dos maiores talentos do Brasileirão Série A.

Ora, ao que se sabe, não se espera que o time português tenha intenções de vender esse seu jogador – que até é internacional brasileiro -, por um valor que esteja abaixo desse mesmo montante. Logo, caso tal se confirme, isso iria significar que o Flamengo teria que investir mais de 100 milhões de reais em um único jogador. Esse seria um montante que, atualmente, acabaria por fugir bastante das possibilidades dos times brasileiros.

Contudo, um pouco como aconteceu com a novela de dezembro com Jorge Jesus, após uma visita da diretoria do Flamengo a Portugal, também se poderá esperar que o próprio Everton Cebolinha consiga fazer alguma pressão para sair do time português, onde nunca foi feliz. Muitos rumores apontavam mesmo que o jogador, caso Jesus tivesse continuado, já teria pedido para sair há mais tempo.

Será necessário encontrar um substituto para Gabigol?

Além do reforço dos extremos, a verdade é que seria um grande problema para a qualidade do elenco do Flamengo se, após tantos rumores, Gabigol acabasse mesmo por sair do elenco. Tal perda iria obrigar a que o time tivesse novamente muito ativo no mercado. Porém, com um contrato de grande duração, não será provável que o jovem Gabigol acabe forçando sua saída em um time que acabou por ser muito importante para que ele conseguisse relançar sua carreira.

Contudo, a situação de Bruno Henrique poderá ser um pouco diferente! Caso Everton Cebolinha reforce mesmo o Flamengo, a verdade é que se espera que Bruno Henrique perca muito espaço no time. Logo, poderá ser aí mais acessível sua saída para a Europa, em um desejo que já foi compartilhado há algum tempo, até devido à idade que o jogador apresenta.

É muito provável que todas essas movimentações estejam acontecendo com a aprovação do novo técnico Paulo Sousa. Porém, com ainda pouco tempo de trabalho no time – devido às complicações com seu antigo cargo -, será que o técnico português consegue tomar as melhores decisões possíveis?