lagarta-cachorrinha, inseto venenoso comum em SC; Veja cuidados para não causar ferimentos

Comum na época de primavera e verão, a lagarta-cachorrinha chama a atenção pela aparência. O biólogo da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) Christian Raboch afirmou que o animal possui pelos no corpo e pode causar ferimentos em quem encoste nele.

A lagarta-cachorrinha é comum em todo o estado catarinense e, depois do período de casulo, vira uma mariposa. O biólogo disse que as pessoas são curiosas em relação a esse inseto e recebe muitas dúvidas sobre ele. O inseto é do gênero Megalopyge, conforme Raboch.

O animal é encontrado geralmente em árvores, principalmente em goiabeiras, onde procura alimento. Para quem encostar sem querer na lagarta, o biólogo deu uma orientação.

“A gente indica passar água fria ou gelo. Não passar vinagre ou álcool, que podem agravar o ferimento. Geralmente dá uma dor ou vermelhidão. Se inchar o braço, procurar um hospital, já que o animal é venenoso e cada pessoa reage de uma forma. Pode dar alergia”, alertou.

Com informações G1