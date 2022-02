Alimentos que ajudam a eliminar a gordura presente no fígado

Descubra quais são os alimentos ricos em nutrientes que protegem, ajudam a eliminar gordura e melhoram o funcionamento do fígado. Esse órgão é de vital importância para o corpo.

O fígado é o órgão responsável pela purificação do organismo humano e merece atenção para seu estado de saúde. O mau funcionamento hepático compromete imensamente a qualidade de vida e oferece riscos graves. Ele se enquadra no grupo de órgãos vitais para as pessoas, como coração, cérebro e pulmões, por exemplo.

1 – Beterraba

A beterraba é um ótimo alimento para controlar os índices de glicemia no corpo. Contudo, para ter uma boa absorção, o mais indicado é o consumo do alimento ainda cru, que pode ser ralado. O nitrato presente na beterraba ajuda na vasodilatação e contém alto teor de antioxidantes, responsáveis por proteger o fígado.

2 – Aveia

Dentre os carboidratos, a aveia é um dos mais indicados, já que possui propriedades que ajudam a equilibrar o organismo. Ela é uma bela fonte de beta-glucana e auxilia a reduzir os níveis de colesterol LDL. Esse é o colesterol prejudicial para a saúde, em especial para o sistema vascular e para o fígado.

3 – Castanha-do-pará

Embora seja uma oleaginosa, a castanha-do-pará apresenta o que chamamos de gordura boa. Ela é rica em ômega 3 e em vitaminas que são excelentes para a cicatrização e regeneração dos tecidos orgânicos, como o do fígado.

4 – Abacate

O abacate é uma rica fonte de nutrientes e, com certeza, deve estar inserido na dieta. Ele possui bastante glutationa, que é um tipo de antioxidante capaz de agir diretamente no fígado e proteger o órgão.

5 – Alcachofra

A alcachofra é rica em silimarina, um antioxidante que é comercializado em vários fármacos. Ele serve justamente para o tratamento de doenças que afetam o fígado. Ela ajuda a diminuir a gordura visceral presente no órgão. Ela pode ser tanto consumida como chá quanto cozida.

Com informações Concursos Brasil