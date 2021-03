São Joaquim finaliza vacinação do grupo de idosos de 75 a 79 anos

A Secretaria Municipal de Saúde vacinou 289 pessoas nesta sexta-feira (19), com a primeira dose e finalizou a imunização do grupo de idosos de 75 a 79 anos, exceto pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção que receberão a vacina em casa.

Muitos destes idosos já fizeram o cadastro junto aos postos de saúde referência e em breve quando tiver um número expressivo de pessoas os profissionais vão até as residências aplicar a vacina.

Outra questão são os idosos que residem no interior da cidade e não puderam comparecer na Unidade de Saúde Araucária, eles também podem se cadastrar e quando a secretaria for vacinar os acamados, também receberão a vacina em casa.

“Ontem foi meu aniversário e o presente foi ver os idosos comemorando a chegada de mais doses, alguns até choravam de emoção ao receberem a vacina, muitos saíram buzinando os carros”, destaca o Secretário de Saúde José Teodoro de Sena Amaral.

Antônio Adilton de Souza, 77 anos, foi o primeiro da fila a receber a vacina. “É uma alegria receber a vacina, do jeito que está essa doença muito brava, nós esperávamos e a vacina veio graças a Deus”, disse o idoso.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim