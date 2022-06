Dia do Vinho: bebida pode ajudar na perda de peso e na redução problemas cardiovasculares

No primeiro domingo de junho é celebrado o Dia Nacional do Vinho, conforme projeto de lei aprovado em 2017 pela importância da produção da bebida no Brasil.

O dia do Vinho Brasileiro, uma data para evidenciar a bebida e também celebrar os resultados e benefícios para a saúde.

Enquanto bebida alcoólica, o vinho conquistou uma legião de apreciadores e, recentemente, até mesmo tem angariado apoio na ciência como um aliado na saúde – desde que consumido com moderação.

O vinho pode ser também um aliado da saúde, se consumido de maneira moderada. A bebida pode atuar como anticoagulante natural, diminuindo o risco de acidente vascular cerebral (AVC).

Com a substância antioxidante resveratrol, que combate os radicais livres e evita o envelhecimento, é capaz de reduzir problemas cardiovasculares e melhorar o sistema imunológico.

De acordo com estudo realizado em 2015 pela Universidade do Estado de Washington, nos Estados Unidos, se consumido antes de dormir, o vinho pode ajudar na perda de peso.

É que o resveratrol, que pode ser encontrado nas uvas, é capaz de converter o excesso de gordura branca – tecido adiposo que temos em maior quantidade e responsável por armazenar a energia no corpo, mas que, em excesso, pode ser prejudicial à saúde – em gordura marrom, mais fácil de ser oxidada.

No entanto, isso não significa que beber uma garrafa de vinho antes de dormir vai ajudar no emagrecimento, pois, além de resveratrol, a bebida contém calorias. Assim, o consumo deve ser moderado e também estar atrelado à prática de exercícios físicos e bons hábitos alimentares.