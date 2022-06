Lages tem a gasolina comum mais cara do estado

Lages, na Serra de Santa Catarina, tem a gasolina comum mais cara do Estado, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Os dados foram divulgados pela agência neste domingo (05).

O levantamento do ANP, foi realizado entre os dias 29 de maio e 4 de junho, e apurou os preços da gasolina em 294 postos de combustível, das 20 principais cidades do estado de Santa Catarina.

Em Lages, 9 postos foram alvo da pesquisa. A gasolina mais cara encontrada na cidade serrana, foi em um posto do bairro Universitário. A pesquisa apontou o preço de R$ 7,57 no dia 2 de junho, para a gasolina comum. No mesmo posto, segundo dados da ANP, a gasolina aditivada foi encontrada com o maior preço do estado, no valor de R$ 7,77.

Menores preços:

A pesquisa da ANP revelou os menos preços da gasolina comum em Santa Catrina. As três cidades que registaram o menor valor, foram: Laguna (R$ 6,59 dois postos), Xanxerê (R$6,65 em um posto) e Criciúma (R$ 6,76 em um posto).

Os menores preços da gasolina aditivada encontrados em Santa Catarina, foram: Xanxerê (R$ 6,65 em um posto), Laguna (R$ 6,69 em um posto) e Criciúma (R$ 6,78 em dois postos).

Fonte: ANP