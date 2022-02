Fundação Cultural de Lages planeja retomada das Sapecadas da Canção Nativ

Uma das maiores manifestações de arte da américa latina tem planos para 2022.

No final do mês de março de 2020, após uma orientação do Prefeito Antonio Ceron, o coordenador geral da Sapecada da Canção Nativa e Sapecada da Serra Catarinense, Mario Arruda e o superintendente da Fundação Cultural, Giba Ronconi emitiram comunicado oficial cancelando o festival daquele ano por conta do início da pandemia de Covid-19.

Quase dois anos após, a Fundação Cultural de Lages retoma as ações para que o festival nativista de música mais aguardado por todos retorne aos palcos. “Nós já temos diversos planos de execução para a realização das Sapecadas. Tudo baseado na segurança das pessoas envolvidas. Locais, logística, datas e formas já estão no papel, basta agora nos adaptar a como a situação da pandemia ditará as regras”, diz Giba Ronconi.

2022 tem como ponto de partida o ano de 2020

Mario Arruda lembra que em 2020, o festival foi cancelado durante o período de inscrições. Até 23 de março daquele ano, a Fundação Cultural havia registrado cerca de 200 composições inscritas para o processo de triagem (seletiva). “A proposta é que ao abrirmos o processo de inscrições de 2022, as inscrições registradas em 2020 permaneçam para essa nova edição. Mas antes vamos realizar uma averiguação se estas composições continuam inéditas, ou seja, não participaram de nenhum festival de 2020 até hoje. Da mesma forma, manteremos os jurados que elencamos para aquela edição”, informa.

A previsão da abertura das inscrições é para a primeira semana de março, e da seletiva para a segunda semana do mês de abril.

Ainda segundo Giba Ronconi, o trabalho da equipe da Fundação Cultural é de que o festival seja realizado normalmente com a realização da Festa Nacional do Pinhão em junho, do dia 10 ao dia 19. “Estamos trabalhando com todas as possibilidades, e a nossa prioridade nesse instante é a execução da edição 2022 das Sapecadas mesmo que hoje ainda não possamos precisar a forma que realizaremos a Festa Nacional do Pinhão. Tudo depende do cenário da pandemia”, afirma.

Sapecadas da Canção Nativa e da Serra movimentam a cadeia produtiva da cultura

Músicos, intérpretes, técnicos de som e luz, produtores, fornecedores, ambulantes, imprensa têm nas Sapecadas não só um festival de música, mas sim uma grande fonte de recursos que impulsionam a cadeia produtiva da cultura. Segundo o prefeito Antonio Ceron, o significado da Sapecada da Canção é plural. “A importância dessa manifestação da arte vai muito além de ser caracterizada como evento, pois mensuramos não só pelo entretenimento de quem aprecia a música nativista, mas os recursos gerados com a realização das Sapecadas criam mais desenvolvimento e despertam nas pessoas a importância de termos a arte viva e em atividade”.

Fonte: Lages Diário