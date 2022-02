8ª Vindima de Altitude é lançada em Florianópolis

O lançamento oficial da programação da 8ª Vindima de altitude de Santa Catarina ocorreu na quinta-feira, 17, na Sede do Sebrae/SC, em Florianópolis

A mudança da cor dos vinhedos anuncia a chegada de novos aromas e enche de beleza os olhos. Ela revela que o estágio é ideal para a colheita. E esses frutos, em breve se tornarão os nossos mais nobres vinhos finos de altitude. Esta celebração representa o trabalho, o esforço, a dedicação e a paixão de todos que respiram a atmosfera do vinho. Afinal, trata-se do sucesso de mais uma safra que merece ser recebida com muita alegria.

A comemoração da 8ª Vindima de Altitude de Santa Catarina ocorre de 4 a 27 de março, quando as vinícolas localizadas na Serra Catarinense e Vale do Contestado, abrem espaço para visitantes vindos de todo o Brasil e os recebem com uma programação especial, que reúne os bons vinhos finos de altitude, gastronomia e cultura.

O público poderá visitar os vinhedos, relaxar nos sunsets ou piqueniques, degustar vinhos premiados durante almoços e jantares harmonizados, tudo isso acompanhado de inúmeras atrações culturais. A expectativa é de que sejam colhidas cerca de 1,2 milhões de quilos da fruta e produzidas mais de 1,5 milhão de garrafas de vinho, em 2022.

Lançamento oficial da programação

O lançamento oficial da programação ocorreu na quinta-feira (17), na Sede do Sebrae, em Florianópolis. A informações podem ser acessadas pelo público no site http://www.vinhodealtitude.com.br , no Facebook e Instagram da @vinhodealtitude.

O presidente da Associação Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, Humberto Conti destaca que o vinho produzido na Serra Catarinense vive um grande momento e a Vindima é o reconhecimento do trabalho realizado desde o cultivo das uvas viníferas até a produção de vinhos premiados. E destaca a concessão do Selo de Indicação Geográfica (IG).

“Neste ano em especial, celebramos a concessão da IG que atesta a origem e qualidade dos vinhos finos de altitude que fabricamos com tanto carinho. É o reconhecimento da nossa identidade pelo qual batalhamos tanto, com auxílio de importantes parceiros como o Sebrae/SC, Epagri, Embrapa e AMURES, que trabalharam incansavelmente ao nosso lado para eu este sonho se tornasse realidade”.

O diretor técnico do Sebrae/SC, Luc Pinheiro, destacou a importância do evento. “É uma honra para o Sebrae sediar mais um lançamento da Vindima, evento tão importante para o turismo e para a economia de Santa Catarina. Nossos vinhos têm ganhado reconhecimento nacional e internacional e agora com a conquista da IG a produção catarinense terá ainda mais valor agregado”, comenta.

“Este é um evento que já está consolidado no calendário turístico de Santa Catarina e uma grande oportunidade de mostrarmos a qualidade da nossa produção”, destacou durante a solenidade, o diretor de Planejamento Turístico da Santur, Henrique Matos Maciel.

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, destaca que o município tem investido, apoiado e incentivado o enoturismo por acreditar no setor. “O turismo gera negócios não só para que aqueles que têm atividades ligadas ao turismo, mas para todos os negócios estabelecidos na cidade por atrair milhares de visitantes todos os anos para a Serra Catarinense. “

Festival Vindima de Altitude marca abertura oficial do evento, em março

A abertura oficial da 8ª Vindima de Altitude de Santa Catarina, ocorre no dia 4 de março no parque da Maça, em São Joaquim, Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude. O evento segue até o dia 6 de março, e reunirá no mesmo espaço 16 vinícolas. Além disso, as vinícolas também terão suas programações. Uma oportunidade para que visitantes e moradores da Serra Catarinense desfrutem dos mais diversificados rótulos produzidos pelas vinícolas associadas a Vinhos de Altitude – Produtores e Associados.

A Vindima é organizada pela Associação Vinhos de Altitude – Produtores Associados e, conta com apoio da Prefeitura de São Joaquim, Governo de Santa Catarina, por meio da Santur, e Sebrae/SC.

Texto: Catarinas Comunicação/HubSC

Fotos: Wendel Graupner