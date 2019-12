Grave acidente com deixa múltiplas vítimas e um óbito na Serra Catarinense

A Polícia Rodoviária Federal atendeu grave acidente na BR 282, km 125, no município de Bom Retiro, na tarde desta segunda-feira, 30 dezembro, no qual resultou múltiplas vítimas e óbito

Veículos

Se envolveram os veículos HB20, de Santo Amaro da Imperatriz/SC conduzido por R C L, 58 anos – óbito. Hyndai Tucson de Maximiliano de Almeida/RS com quatro ocupantes, sendo 2 crianças. Todos conduzidos pelo Samu ao Hospital sem informações ainda das lesões e ainda um terceiro veículo, um Ford KA, de Lages/SC, conduzido por A F de O B, 38 anos, ileso.

Óbito

No local foi constatado um veículo HB20 cor Branco, havendo uma mulher de 67 anos, a qual estava presa nas ferragens e foi constatado o óbito da vítima.

O segundo veículo, Hyundai Tucson, cor cinza, estava lateralizado e todos os três ocupantes (uma feminina maior e dos masculinos menores) estavam fora do veículo e sofreram apenas escoriações leves.

Ford Ka de Lages

Um terceiro veículo, Ford KA, envolveu-se posteriormente no acidente, com uma vítima feminina maior, queixando de dor torácica em virtude do cinto de segurança, sem ferimentos.

Com informações do Blog Milton Barão, Bombeiros/SC e PRF