Segunda equipe dos Bombeiros Militares que vai atuar no RJ embarca neste domingo

A segunda equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que vai atuar em Petrópolis (RJ), atingida por deslizamentos e alagamentos neste mês, começou o embarque neste domingo, 27.

O primeiro grupo desta segunda equipe é composto por quatro bombeiros militares e três cães de resgate: Chewbacca, Marley e Zaara, formando três binômios. Eles vieram de Joinville, Governador Celso Ramos, Brusque e Itapema. No total, irão nesta segunda etapa oito militares e seis cães de busca.

O subcomandante-geral do CBMSC, Hilton Zeferino, acompanhou a partida da equipe, reforçando a confiança que o Comando-Geral tem nestes militares.



O comando da operação passa ao major Clemente Michels, que explica que ao chegar ao Rio ele tomarão conhecimento do andamento dos trabalhos, além de todas as outras informações necessárias para a operação. “Daremos o melhor que podemos e faremos o maior esforço possível para poder auxiliar a população do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro”, reforçou.

A primeira equipe retorna do Rio a Florianópolis nesta tarde. Também composta por binômios atuaram em Petrópolis por sete dias e ajudaram a encontrar 15 vítimas. A operação é uma missão de solidariedade e o trabalho é realizado para trazer alento aos familiares das vítimas.

Por Melina Cauduro

Assessoria de Imprensa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC