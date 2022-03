Sem freios carro colide contra paredão na Serra do Rio do Rastro

Mais um carro ficou sem freio na Serra do Rio do Rastro, o fato ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 01, por volta das 11hs. A condutora do veículo Ford Ka placas de Criciúma, de 45 anos, contou a Polícia, que percebeu que o carro estava sem freios, e quando não conseguiu reduzir a velocidade, decidiu colidir no paredão de pedra, antes que o carro ganha-se mais velocidade. De acordo com a guarnição policial, a condutora do veículo não se feriu e não apresentava sinais de embriaguez.

Fonte: 21º Grupo de Bombeiros