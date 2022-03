Sicredi Altos da Serra RS/SC realizará assembleia digital

Resultados positivos da cooperativa serão apresentados em assembleia para os associados, momento importante para votar e discutir ações previstas para 2022.

No dia 15 de março de 2022, a cooperativa Sicredi Altos da Serra RS/SC realizará a assembleia para apresentação dos resultados obtidos ao longo de 2021, assim como prestação de contas e discussão sobre o planejamento de ações e projetos previstos para este ano. A reunião acontecerá em formato digital, a partir das 19h30.

Evento que reafirma a participação dos associados, a assembleia permite que eles se envolvam no cotidiano de sua cooperativa de crédito, possibilitando a votação e decisão quanto aos rumos do negócio. A alternativa digital de assembleias traz a possibilidade literal de participação de todos os associados, dessa forma, a tecnologia é uma importante aliada para a preservação dos ideais cooperativos em tempos de restrição ao modelo presencial de assembleias.

A Sicredi Altos da Serra RS/SC possui mais de 75 mil associados moradores das regiões norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. A cooperativa vai mostrar, durante a assembleia digital, o que tem feito pela região, além de trazer para a pauta os assuntos que farão a diferença na sociedade.

Durante a reunião, a Sicredi Altos da Serra RS/SC divulgará os resultados financeiros e o valor da distribuição destes, pois, quando a cooperativa tem resultado positivo, o destino deste montante é definido em conjunto pelos associados. Segundo Mario Maurina, Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Altos da Serra RS/SC, “no último ano tivemos um resultado positivo na participação de associados na assembleia digital e neste ano seguimos com o mesmo formato, para atender 100% dos associados. Queremos agradecer e convidar a todos, que são parceiros no desenvolvimento da Cooperativa e também da sociedade, para que participem da Assembleia 2022, que ocorre no dia 15 de março. Conto com a sua participação para juntos cumprirmos o nosso propósito de gerar impacto positivo na sociedade e fazer a diferença na vida das pessoas”.

Para participar, o associado poderá fazer o cadastro pelo link www.sicredi.com.br/assembleias informando o CPF e criando uma senha. Assim que o evento for criado, o associado será informado para que participe das decisões da cooperativa. Demais informações poderão ser acompanhadas pelas redes sociais do Sicredi Altos da Serra RS/SC.

Sobre o Sicredi

