Bolsonaro diz que ministro da Saúde estuda rebaixar pandemia de Covid para endemia

Governo Bolsonaro quer fim da pandemia de covid-19 via decreto; entenda.

Endemia é status conferido a doenças recorrentes, para a qual a população e serviços de saúde já estão preparados. Rebaixamento deve levar à redução de restrições.

Apesar de, nas últimas 24 horas, 578 pessoas terem morrido de covid-19 e de o país ter, atualmente, 650.578 óbitos pela doença, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, ontem, que o Ministério da Saúde estuda rebaixar o status no Brasil de pandemia para endemia. Segundo ele, a mudança se dá por causa da melhora do cenário de infecções. Mas, para especialistas, a possível medida é vista como uma precipitação diante do numero de casos e por dificultar as medidas de proteção.

Com informações G1