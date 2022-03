Serra catarinense é destaque no programa nacional “Vista de cima”; onde o calor da alma Brasileira aquece os mais gelados invernos do País; veja o vídeo

Na última segunda-feira, na TV Brasil a serra catarinenses foi destaque a nível nacional, as cidades de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici e Lages, foram mostradas no programa vista de cima, um episódio com embarque em um emocionante voo pelo Brasil. Por meio de imagens feitas em helicópteros e drones, surgem ângulos, visões e reflexões sobre os encantos, as belezas, as curiosidades e as contradições de um país imenso e cheio de surpresas.



Serras e campos de altitude montanhas milenares pacientemente moldadas pela erosão, estradas vertiginosas que rasgam as encostas e fazem o coração bater mais forte de tanta emoção, cidades ao mesmo tempo delicadas e intensas, cachoeiras com formas e tamanhos para todos os gostos, assim São as serras catarinenses, onde o calor da alma Brasileira aquece os mais gelados invernos do País, finaliza o apresentador.

São Joaquim ganhou destaque também nas vinícolas e os pomares de maçã. Ressaltou sobre a festa da maçã, onde mostrou o Parque da maçã.

Ficaram encantados com a praça João Ribeiro, falou do lago que no inverno fica coberto de gelo. Deu destaque a historia da construção da igreja Matriz.

E para fechar com chave de ouro a jornada do sobrevoo a São Joaquim, o maior destaque foi a Cascata do Pirata há 17 km do centro de São Joaquim, evidenciada através de belas imagens aéreas, a queda forma junto a paisagem ao redor uma composição fascinante, chamou a atenção a quantidade de araucárias em volta da cascata.

Veja o vídeo:

https://play.ebc.com.br/programas/168/episodios/3118/brasil-visto-de-cima