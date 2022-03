Ristorante Toscano prepara cardápio especial para a 8ª Vindima de Altitude

O Ristorante Toscano está se tornando uma grande referência, em São Joaquim, com um cardápio apuradíssimo, uma perfeita gastronomia e a mais completa carta de vinhos da altitude, o Toscano não tem se tornado somente uma referência, mas uma verdadeira dádiva aos turistas em São Joaquim.

E durante a 8ª Vindima, o Ristorante Toscano estará atendendo aos seus amigos, clientes no Parque Nacional da Maçã, com um cardápio especial que possibilita a harmonização com os vinhos.

Panino Italiano (salame italiano, pepperoni ou caponata ) – R$ 28,00

Carpaccio (acompanha pães e salada) – R$ 38,00

Burrata ao Pesto com Tomates Confit (acompanha pães) – R$ 65,00

Prociutto Crudo fatiado – consultar disponibilidade R$ 48,00

Prociutto Crudo – peça inteira R$ 900,00

Caixa de Frios – R$ 100,00