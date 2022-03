Comprar seguidores vai contra a política do TikTok?

Meta description: É muito comum a prática de comprar seguidores no TikTok para aumentar a visibilidade do perfil. Mas você sabe se isso vai contra a política do aplicativo? Descubra!

O TikTok, rede social mais famosa do momento, foi criada na China no fim de 2016. E, desde então, principalmente com o isolamento social pela pandemia de covid-19, é uma ampla rede social, com bilhões de usuários.

Seus usuários têm como objetivo compartilhar conteúdos originais e criativos para toda a comunidade TikToker. No entanto muitos usam o aplicativo disponível para iOS e Android como forma de ganhar dinheiro ou fama.

Ou seja, muitas empresas migraram para as redes sociais com o intuito de expandir sua marca e seus clientes. Assim como muitas pessoas querem se tornar influenciadoras e lucrar com seus conteúdos.

Mas, para alcançar fama e monetizar o perfil do TikTok, os usuários precisam de um número considerável de seguidores, para que seus perfis e conteúdos se difundam com maior facilidade pela comunidade. De maneira a serem indicados pelo próprio aplicativo como sugestão em buscas e na tela inicial.

Muitos sites e aplicativos oferecem o serviço de venda de seguidores. E esses serviços geralmente são acessíveis, além de muito tentadores. Mas quem opta por fazer essa compra, prática que é muito mais rápida do que o crescimento demorado dos seguidores de maneira orgânica, precisa se atentar a alguns fatores.

Saiba se comprar seguidores no TikTok vai contra a política dessa rede social e quais são as implicações dessa prática.

Por que é importante ter um número relevante de seguidores no TikTok?

Receber visualizações e curtidas, assim como aumentar o número de seguidores no TikTok, não é simples. Para aumentar os números de maneira orgânica, o usuário do TikTok precisa de tempo e dedicação para sempre postar conteúdos criativos e conquistar novos seguidores.

Uma forma de aumentar rapidamente os seguidores nessa rede social é comprando-os. Ou seja, há como comprar seguidores por meio de diversos sites e aplicativos que vendem essa prática.

Afinal, quanto mais seguidores um perfil tiver, mais o algoritmo do TikTok entenderá que os conteúdos são relevantes. E, com isso, o próprio aplicativo vai sugerir os vídeos e o perfil para a comunidade. De modo a difundi-los para que mais pessoas conheçam o influenciador e seus conteúdos.

Mas, por mais que comprar seguidores faça com que o perfil ganhe notoriedade e visibilidade no TikTok, o comprador precisa se atentar a alguns aspectos, como sempre realizar pesquisas para comprar seguidores em sites seguros e que ofereçam serviços confiáveis.

Ou seja, a pessoa precisa aumentar suas chances de ser um TikToker famoso com cautela e cuidado. Por isso pesquisar antes de comprar qualquer serviço de venda de seguidores é essencial.

Com a compra de seguidores, o perfil se tornará mais difundido pela rede social. Mas, depois, o TikToker precisará continuar a criar e a postar conteúdos relevantes para conseguir um número de seguidores orgânicos. E, cada vez mais, expandir sua fama e sua marca pela internet, de modo que seguidores se tornem fiéis e clientes da empresa ou marca.

Comprar seguidores vai contra a política do TikTok?

Comprar seguidores é uma estratégia para aqueles que desejam monetizar seu perfil no TikTok e ganhar fama. Afinal, os resultados são imediatos, assim como a visibilidade que essa prática oferece.

Com seguidores e visibilidade, cabe apenas ao TikToker divulgar produtos e serviços de maneira eficiente. De maneira que o crescimento do perfil será constante, e uma conta com muitos seguidores estimula os outros a também seguirem e fazerem conexões.

No entanto, mesmo com os benefícios e a credibilidade que um alto número de seguidores oferece, de acordo com as diretrizes do TikTok, essa plataforma não permite a compra de engajamento.

Afinal, o TikTok afirma que seu objetivo é cultivar interações autênticas. De modo que as contas compradas seriam “conteúdos enganosos”. Esses conteúdos enganosos, que violam o termo de uso da rede social, são as atividades de spam. E muitos perfis comprados são usuários fantasmas.

Portanto, para não correr o risco de violar diretamente os termos do TikTok, sempre se atente à compra de seguidores reais para não ser suspenso ou banido da plataforma por violar suas diretrizes.

