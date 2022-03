Vindima da Villa Francioni é sucesso na Serra Catarinense

O primeiro final de semana de comemorações e colheitas na Villa Francioni foi um verdadeiro sucesso. E os próximos eventos prometem dar continuidade nesta festa chamada vindima. A atração do dia 19, que será uma visitação e harmonização ao pôr do sol (tábuas de frios) ao som de violino e violão, por exemplo, está prestes a esgotar os lugares. Para garantir vaga neste e nos outros eventos, o interessado deve fazer a reserva pelo WhatsApp (49) 99983-1018 ou pelo e-mail eventos@villafrancioni.com.br.

A próxima atração, “Ao Queijo” na varanda, será realizada neste sábado (12), das 10h30 às 18h. Guiada por Tiago Pascoal – especialista em queijos artesanais brasileiros com mais de 5 anos de experiência em curadoria, eventos, vendas e suporte a pequenos produtores artesanais – a harmonização promete surpreender a todos. Para esta data, foi selecionada uma variedade de queijos brasileiros. O visitante poderá comprar a sua tábua de frios e as doses de vinhos nas máquinas disponíveis e degustá-los na varanda da vinícola.

No dia 19, além da visitação e harmonização ao pôr do sol, também terá, às 15h, a visita guiada com o enólogo e degustação dos VF tintos. Já no dia 27, último domingo de março, será realizada a visitação e almoço harmonizado ao som de violino e violão, às 12h30.

Paralelo a todas essas atrações também estarão disponíveis o piquenique – precisa de agendamento – e a tábua de frios na varanda.

QUALIDADE DA COLHEITA AO ENGARRAFAMENTO

A Villa Francioni se preocupa com cada detalhe para que seus vinhos mantenham sempre a alta qualidade, isso vai desde a colheita nos vinhedos até o momento da produção e engarrafamento. Todo o processo de produção dos vinhos ocorre dentro da vinícola. Para que ocorra com 100% de excelência a VF conta com uma máquina italiana importada para o engarrafamento dos vinhos, aumentando assim a qualidade do produto.

GALERIA DE ARTE

Além das degustações, piquenique e visitação, os visitantes podem contemplar na Galeria de Arte da VF, gratuitamente, a primeira exposição de gravuras em Santa Catarina do artista italiano Inos Corradin, que tem 92 anos de vida e 70 de pintura. A Villa é a única vinícola catarinense que tem uma galeria de arte permanente. Aberta todos os dias, mantém as medidas e procedimentos de prevenção e segurança contra a disseminação da Covid-19. Durante a vindima, não será diferente.

Por Paulo Scarduelli

Imagens: Ana Paula Lemos | Felipe Carneiro / Especial Santur e Eula Maciel