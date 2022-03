Chuvas causam queda de rocha e deslizamentos em dois pontos de SC

Uma rocha de médio porte se desprendeu dos paredões da Serra do Rio do Rastro na noite desta quinta-feira (10) e causou interdição de parte da pista que liga as regiões Carbonífera e Serrana.

Além da rocha, uma barreira em trecho sem proteção de tela cedeu sobre a pista. A ocorrência não deixou, no entanto, vítimas nem veículos atingidos. Os destroços foram retirados no início da madrugada desta sexta (11), e a circulação foi liberada.

Deslizamentos no local são mais comuns nesta época do ano, devido às chuvas intensas na região. A serra chegou a passar recentemente por interdição de 500 dias para realização de obras em 25 pontos críticos de encostas, com liberação do tráfego em dezembro de 2021.

Iniciada em julho de 2020, a obra havia contado com repasse de R$ 19 milhões da Defesa Civil federal ao governo Carlos Moisés (Republicanos), conforme noticiou o colunista Denis Luciano à época da liberação da pista.

Deslizamento causa lentidão em rodovia na Grande Florianópolis

Ainda nesta sexta, a madrugada com chuvas também causou interdição de trecho da SC-108 que faz a ligação entre Rancho Queimado e Angelina. O local foi tomado de lama devido à queda de uma barreira.

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) ainda opera na limpeza do trecho, que só teve meia pista liberada até esta manhã. O órgão busca um local para destinar o restante dos dejetos que tomaram conta da pista.

A Polícia Militar Rodoviária recomenda que motoristas se preparem para lentidão do trânsito nesta região e que, se possível, busquem rotas alternativas

Fonte: DC