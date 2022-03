Trabalhador sofre acidente com trator no interior de São Joaquim

Na tarde desta quinta-feira (10), na localodade da Estância do Meio as guarnições do ABTR-78 e ASU-413 foram acionados para atender a um acidente envolvendo pessoa x trator, na Estrada Geral Estância do Meio. No deslocamento o trem de socorro foi abordado por um veículo onde, no interior, encontrava-se o paciente sentado, consciente e orientado, relatando dores na região lombar e membro superior esquerdo.

Segundo relatos o paciente conduzia um trator quando perdeu o controle e saltou da máquina, o meio de transporte acabou passando por cima do mesmo. Apresentava ferimentos abrasivos pelo tronco, rigidez abdominal, suspeita de fraturas dos arcos costais e também no terço medial do membro superior esquerdo.

Utilizado o protocolo de imobilização com colar cervical, maca rígida e imobilização do membro superior esquerdo. Após procedimentos foi conduzido ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, no município de São Joaquim.

No deslocamento a vítima apresentou baixa saturação, sendo ofertado O2 e prevenindo o choque.

Fonte: Corpo de bombeiros de São Joaquim