Charcutaria vó Ludi e Mercado Minuano completam 1 ano em novo endereço – Exemplo de empreendedorismo em São Joaquim

Conquista e Solidez: esses dois termos podem descrever bem o que a Charcutaria e Mercado Minuano representa para a cidade de São Joaquim nesse primeiro ano de atividades. O que era apenas um sonho da família da Vó Ludi se tornou realidade há 365 dias e hoje a avaliação não poderia ser outra, nesse pouco tempo os empreendedores tem superado as expectativas até mesmo dos mais variados tipo de clientes. A cidade de São Joaquim não ganhou somente um lugar de compras, mas um cantimho de entretenimento, cultura, serviços e lazer, e principalmente um lugar onde nascem ideias e projetos.

O Mercado Minuano e a Charcutaria fica na Avenida Ivo Silveira, com uma complexa variedade de produtos como salames, queijos, geleias, pães, bolachas, chocolates caseiros, condimentos, pelegos, tapetes, cachaças artesanais e um completa linha de cervejas que se estende desde a primeiríssima Bierbaum, Eisenbahn, Lonh Bier e até mesmo uma a famosa cerveja espanhola Estrella Galicia.

Se tornou um point para os encontros e reuniões na Charcutaria Vó Ludi que investiu em um duplo espaço, como um mezanino do lado interno e uma deck do lado externos onde seus clientes se reúnem para degustam as cervejas, vinhos e as melhores guloseimas da Casa, enquanto conversam e criam projetos, ideias e sonhos.

É por isso que pessoas de sucesso nos negócios estão aí para mostrar justamente que é sempre possível alcançar seus objetivos, seja lá qual for seu ponto de partida.