Albert Sabin: o médico que teve uma vida dedicada ao bem-estar da humanidade

Em tempo de Pandemia, vamos falar do Benfeitor da humanidade Albert Bruce Sabin. Uma de suas maiores contribuições para a história da humanidade foi a vacina contra o vírus da Poliomielite, durante a década de 1960, época em que o Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos apoiou a sua vacina que continha um vírus “vivo”.

Sabin renunciou aos direitos de patente da vacina que criou, para que todas as casas farmacêuticas pudessem produzi-la e oferecer, o que facilitou a utilização dessa vacina pelo mundo, permitindo que crianças fossem imunizadas contra a poliomielite, mais conhecida no Brasil como paralisia infantil.

Um trabalho de uma vida que, por mais de 60 anos, foi dedicado ao estudo de doenças infecciosas. E assim Albert Sabin, médico e pesquisador polonês se tornou referência mundial no assunto.

A Poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores.

No Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989, na cidade de Souza/PB.

A estratégia adotada para a eliminação do vírus no país foi centrada na realização de campanhas de vacinação em massa com a vacina oral contra a pólio (VOP).

Essa vacina propicia imunidade individual e aumenta a imunidade de grupo na população em geral, com a disseminação do poliovírus vacinal no meio ambiente, em um curto espaço de tempo.



Ele disse: ” Muitos insistiram que eu patenteasse a vacina, mas eu não quis. Este é o meu presente para todas as crianças do mundo “. Esse foi o testamento dele.



Para pensarmos BASTANTE quando vemos que estão superfaturando respiradores e produzindo vacinas, com intuito de ganhar dinheiro.

