Restrição a uso de traje típico gaúcho em sala de aula vira caso de polícia no RS

Ofensa a cultura gaúcha! Um professor de cursos profissionalizantes em Santa Maria, na região Central do Rio Grande do Sul, decidiu registrar ocorrência policial no final de março por ter sido orientado por uma coordenadora a deixar de dar aulas pilchado por “estar fora de padrão dos demais colegas”.

Instrutor de ensino e aprendizagem em serviços do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) , Edison Luiz Soares Silveira, 57 anos, alega que pediu para ser demitido, por não concordar com a ordem. Na ocorrência, o acontecimento, que ocorreu em janeiro, foi tratado pela polícia como “fato atípico”.

Com informações blog Repórter Farroupilha