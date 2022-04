Agricultor de Capão Alto cultiva hortaliças com apoio do Programa de Fomento às Atividades Produtivas

O agricultor Aílson Madruga de Jesus, do município de Capão alto, no Planalto Serrano, está melhorando o sistema de produção de hortaliças através da estruturação dos abrigos cobertos, aquisição de sementes e de mudas e melhoria na captação de água. Isso foi possível por meio de recursos na ordem R$2,4 mil do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, ação do Ministério da Cidadania que em Santa Catarina é operacionalizado pela Epagri.

Aílson, que trabalhava como diarista rural e também na coleta do pinhão durante a safra, relata que o recurso foi um incentivo para realizar o sonho de cultivar hortaliças e também melhorar a qualidade de vida de sua família, composta por ele, a esposa Natiele e a filha de dois anos. Eles residem na comunidade de São Miguel da Reserva, onde cultivam tomate, cebola, alho, alface, feijão e milho, sendo uma parte para o autoconsumo e a outra para comercialização em Capão Alto e em algumas mercearias em Lages.

“Para mim esse é um caso de sucesso, pois é um casal jovem, houve uma boa aplicação dos recursos possibilitando a família desenvolver uma atividade que proporcionou aumento na renda. Inclusive ele quer ampliar e diversificar a produção das hortaliças e foi orientado a se cadastrar no Programa Nacional de Alimentação Escolar para fornecer alimentos para as escolas de Capão Alto”, diz a extensionista rural da Epagri no município, Ana Paula Schlichting.

Recursos permitiram a construção de abrigos cobertos e aquisição de sementes e mudas

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais visa à inclusão social e produtiva rural de famílias com uma renda per capita de até R$105,00. Ana Paula explica que as ações têm o objetivo de apoiar a estruturação produtiva dessas famílias e o desenvolvimento de um projeto produtivo de cada uma, de maneira a promover, ampliar e diversificar a produção de alimentos para consumo familiar, geração de renda, melhoria das condições de vida e a inclusão dos agricultores no trabalho de assistência técnica e extensão rural, contribuindo dessa forma para a melhoria da segurança alimentar.

As ações do Programa são desenvolvidas em várias etapas que vão desde o mapeamento das famílias potenciais, com realização de visitas para apresentação da proposta às famílias até a elaboração dos projetos produtivos e acompanhamento da execução desses projetos pelos selecionados. Em Capão Alto o Programa é operacionalizado pela equipe local da Epagri em parceria com a prefeitura, através das secretarias de Agricultura e de Bem-Estar Social.

Informações e entrevistas:

Ana Paula Schlichting, extensionista rural da Epagri em Capão Alto

Fone: (49) 3289-6287

Por Gisele Dias, jornalista Epagri