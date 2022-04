São Joaquim ganha o espaço “Eliani Zanella – Artesanato e Chocolate” – Mais um point também para o Turismo

São Joaquim conta com mais uma grande novidade, pois abriu suas portas, nesta última segunda (05) o empreendimento Eliani Zanella -Artesanato e Chocolate que se transformou no mais novo point para joaquinense e turistas no centro de São Joaquim.

Na abertura da casa, a temática de páscoa já impressiona logo de cara, coelhos, bicicletas e adornos florais chamam a atenção de turistas e principalmente de crianças. Um estilo carinhoso e com artesanatos típicos para levar aquela lembrancinha de São Joaquim.

Veja o Vídeo:

Por dentro da casa, o aroma do chocolate se une a proposta efetiva da casa, mostrando artesanatos de ponta e rico em detalhes, além de biscoitos e bolachas decoradas que você pode levar para casa e os deliciosos bombons da casa e a linha de ovos da Cacau Show. Além disso, existe um especialíssimo “Cantinho do Café” que contará com um cardápio envolvendo bolos, tortas, doces e salgados para todos os tipos de paladares.

Sem, dúvida um espaço aconchegante e uma decoração inspirada para agradar os moradores de São Joaquim e turistas que visitam a cidade.

Os turistas Júlio e Deise destacaram bem o que é provar os deliciosos chocolates e a sensação de encontrar um lugar como esse em São Joaquim: “Estávamos passando pela frente e nos chamou muito a atenção do local, resolvemos entrar, e achamos tudo muito lindo, maravilhoso, o espaço é super aconchegante, requintado. Provamos os doces, que delícia e maravilhosos que são, os artesanatos muito lindos e delicados. Vale a pena vir conhecer“. Destacou os turistas.

“Nossa loja é parte de um sonho que tínhamos para que os joaquinenses terem um local aconchegante para virem tomar um cafézinho e conversarem e também para o turista que chega em nossa cidade a procura de um artesanato ou lembrança da terra.”

Veja as imagens: