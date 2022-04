Operação prende suspeitos de abigeato na região serrana do RS

Grupo investigado seria responsável por pelo menos sete furtos de grandes proporções, que totalizaram 198 cabeças de gado.

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (7), operação contra o crime de abigeato, na Região da Serra do Rio Grande do Sul. Seis pessoas foram presas, cinco delas preventivamente por suspeita de cometerem o crime e uma em flagrante por posse ilegal de armas.

Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em propriedades rurais, residências e estabelecimentos comerciais nas cidades de Bom Jesus, São José dos Ausentes e São Francisco de Paula. A ação conta com 45 policiais.

De acordo com o delegado regional da 25ª DPRI de Vacaria, Carlos Alberto Defaveri, a quadrilha é suspeita de pelo menos sete furtos de grandes proporções, que totalizaram 198 cabeças de gado. As investigações começaram no ano passado e estão sendo dirigidas pela delegacia de Bom Jesus.

Um dos lesados foi o empresário e produtor rural Paulo Ricardo Búrigo. Ele teve 41 animais furtados de sua propriedade em Bom Jesus. O caso aconteceu em fevereiro e, conforme Búrigo, gerou prejuízo estimado de R$ 120 mil.

A área, que não tem moradores, contava com 13 terneiros e 28 terneiras recém desmamados. “Estamos muito vulneráveis a essas ações. Tem sido muito frequente”, afirma.

Apesar de ainda serem frequentes, dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam queda no número de casos em comparação com o ano passado. Em fevereiro, foram 285 registros de abigeato no Rio Grande do Sul frente a 316 no mesmo mês de 2021. O recuo foi de 9,8%.

Em relação ao bimestre, as ocorrências de abigeato no acumulado de janeiro e fevereiro baixaram de 650, no ano passado, para 610 em 2022 (-6,2%).

Fonte: G1