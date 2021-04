Colheita e venda do pinhão estão liberadas a partir desta quinta-feira, 1 abril

Colheita e venda do pinhão estão liberadas a partir de hoje. A colheita e a venda do pinhão estão liberadas no estado a partir desta quinta-feira (1º)de abril. O objetivo da data para início do comércio e da colheita é proteger a reprodução da araucária, que é a árvore que está em extinção, além de garantir o consumo sustentável.

LEMBRANDO que mesmo sendo colhido na data permitida, é proibido o consumo e venda do pinhão verde. As pinhas imaturas apresentam casca esbranquiçada e alto teor de umidade. Se consumido ainda verde, pode prejudicar a saúde, podendo causar problemas como a má digestão, náuseas e até episódios de constipação intestinal.

Desde 2011, uma lei estadual 15.457 autoriza que a colheita, transporte e venda da semente seja feita a partir do dia 1º de abril. Santa Catarina é o único Estado do Brasil em que a atividade começa mais cedo.

O objetivo da data para início do comércio e da colheita é proteger a reprodução da araucária,além de garantir o consumo sustentável.

Boa colheita a Todos!