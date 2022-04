A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (8) a redução do preço do gás de cozinha, também conhecido como GLP (gás liquefeito de petróleo), em 5,68%. O valor por quilo para as distribuidoras foi reduzido em R$ 0,25: de R$ 4,48 para R$ 4,23.

Com isso, o valor do botijão de 13 kg cai para R$ 54,94, o que representa uma diminuição média de R$ 3,27 por botijão — que antes custava R$ 58,24. Os novos preços valem a partir de amanhã, sábado (9).

No site da empresa, uma nota publicada informa que as cotações e as taxas de câmbio se estabilizaram em um patamar inferior para o produto. Isso explicaria a baixa. “A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”, diz o texto.