Delta Segurança – São Joaquim ganha segurança motorizada e eletrônica 24h

Seu patrimônio seguro por profissionais qualificados

São Joaquim conta agora com o serviço do Grupo Delta, uma empresa que está a mais de 14 anos na área. Na cidade da Neve a empresa presta o serviço de ronda motorizada e segurança eletrônica 24h.

O objetivo da empresa é cuidar e zelar pelo patrimônio dos joaquinenses, com qualidade e atendimento imediato. São mais de 20 profissionais que trabalham em escalas para deixar a cidade mais segura.

A empresa conta com motos e carros para as rondas e também possui uma sala de videomonitoramento com profissionais habilitados em vigiar o patrimônio das pessoas em busca do melhor atendimento dos clientes.

A Delta também realiza instalação de câmeras de monitoramento e gerencia as imagens com cuidado e armazena por seis meses todo o material gravado para proteger seus clientes.

Deixe sua casa, seu comércio, sua empresa seguros, acione o Grupo Delta e proteja seu patrimônio, entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp (49) 9 9168-5584 ou (49) 9 9104-3647. Acompanhe nossos trabalhos no instagram @grupo_delta_sp e no site www.grupodeltasegurançaprivada.com.