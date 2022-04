Botijão de gás chega mais barato em SC após redução de preço, mas desconto é menor

As revendedoras de gás de cozinha começaram a sentir nesta segunda-feira (11) a redução no preço anunciada pela Petrobras na sexta. Em Santa Catarina, o botijão de gás de 13kg chegou aos revendedores de R$ 2,50 a R$ 2,60 mais barato que na última semana.

O balanço inicial do Sinregás/SC (Sindicato dos Revendedores de Gás) foi feito com base no valor praticado por duas das cinco distribuidoras que entregam os botijões às cerca de 1.800 revendas de Santa Catarina.

Com a alteração, o kg vendido pelas refinarias às distribuidoras, que envasam e armazenar o produto, passou de R$ 4,48 para R$ 4,23. Ou seja, a cada 13kg (capacidade do botijão normal), as distribuidoras passaram a pagar R$ 3,25 mais barato que na última semana.

São essas empresas que comercializam os botijões para as revendedoras, que por sua vez definem o preço dos produtos e os vendem aos consumidores. O desconto da estatal, entretanto, não está sendo repassado integralmente para as revendas.

De acordo com a Petrobras, foi possível embaratecer o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) nas refinarias por conta da taxa de câmbio e dos preços internacionais “que se estabilizaram em patamar inferior ao GLP”.

“

A cadeia toda teve despesas. Acredito que com o aumento dos preços na semana passada, eles [os distribuidores] devem estar fazendo reajustes”, especula Mauro Goedert, diretor executivo da Argas-SC (Associação das Revendas de Gás).

Goedert acredita que já nesta semana o consumidor deva sentir a redução do valor no bolso. Entretanto ressalta que as grandes distribuidoras precisam repassar o desconto às revendas, acompanhando o desconto da Petrobras.

Mesmo que a redução do preço nas refinarias atinja também integralmente o preço do consumidor, ainda não resolve todo o encarecimento do GLP registrado desde o início do mês de abril. De lá pra cá, explica Goedert, o preço aumento cerca de 16% – em um ano, a alta acumulada é de 29,56%. Já a redução aplicada na sexta-feira é de 5,50%.

Com informações Nd