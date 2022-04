Guns N’ Roses confirma show no mês de setembro em Santa Catarina

Umas das maiores bandas do planeta anunciou que nova turnê 2022 passará em Santa Catarina no mês de setembro onde se apresentará, no dia 18, no Hard Rock Live Florianópolis, primeira casa de shows e eventos do Hard Rock no Brasil. O show será open air, na área externa do complexo, que comporta até “30 mil pessoas”.

A venda dos ingressos começa no dia 13 de abril, apenas para fã-clube, e no dia 14 para público em geral, pelo site uhuu.com. No dia 15 de abril (Sexta-feira Santa), começam as vendas na bilheteria oficial do Hard Rock Live Florianópolis.

Esta é a 10ª vez que a banda vem ao Brasil. A última passagem foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados. Por conta da pandemia, o Guns N´Roses não faz uma turnê mundial desde 2019, por isso há uma enorme expectativa para a tour “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”, que só foi vista nos EUA e marcará essa lendária retomada. Os fãs da banda não perdem por esperar, vai ser uma catarse. Todas as datas são uma realização da Opus Entretenimento e essa é mais uma tour com assinatura Mercury Concerts.

SERVIÇO

FLORIANÓPOLIS

Data: 18 de setembro de 2022 (Domingo)

Local: Hard Rock Live Florianópolis – Open Air (Estacionamento/Área externa)

(SC-281, 4000 Sertão do Maruim – São José, SC-281 4000, Km 4 CEP: 88122-001)

Portões: 17h

Show Guns N’Roses: 20h

Classificação: MENORES DE 18 ANOS ACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS || 18 ANOS, DESACOMPANHADOS

Pré-venda fã-clube: 13 de Abril, às 20h

Abertura de venda geral on-line: 14 de Abril, às 20h

Abertura de venda ponto de venda físico: 15 de Abril, às 12h

Ingressos on-line: https://uhuu.com/evento/sc/sao-jose/guns-n-roses-10080

Ingressos:

PISTA PREMIUM – LOTE 1 R$ 620.00

PISTA – LOTE 1 R$ 280.00

CAMAROTE – LOTE 1 R$ 800.00

Ponto de venda físico: Bilheteria do Hard Rock Live

Localização: Sertão do Maruim – São José, SC-281 4000, Km 4 CEP: 88122-001

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta-feira das: 09h – 12h e das 13h – 18h

*Sábados, domingos e feriados a bilheteria estará fechada, com exceção do dia 15/04 (sexta-feira santa), onde a mesma atenderá o público a partir das 12h, sem horário para encerramento.

48-99168-7221 / 48-3954-2400

Descontos:

50% ESTUDANTES: Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – obrigatória apresentação de Carteira de Identificação Estudantil (CIE).Consulte também: http://www.documentodoestudante.com.br

50% IDOSOS: Lei Federal 10.741/2003 – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição.

50% JOVENS PERTENCENTES À FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA: Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 – obrigatória apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

50% PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (e acompanhante quando necessário): Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 – obrigatória apresentação do Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013. No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

50% MENORES DE 18 ANOS: A Lei Estadual nº 12.570/03 A comprovação é realizada mediante apresentação obrigatória de Documento de Identidade oficial com foto, expedido por órgão público e válido em todo território nacional, comprovando a sua idade, original ou cópia autenticada.