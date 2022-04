Após Estadual trágico, Avaí e Figueirense se preparam para as competições nacionais

Os dois clubes de futebol da capital catarinense não foram nada bem no Estadual. O Avaí, apesar de estar na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Figueirense, na série C da mesma competição, não conseguiram chegar às finais do Campeonato Catarinense de 2022.

O título do Catarinense deste ano foi decidido pelo Brusque e o Camboriú, que estava na série B estadual em 2021 e tem menos de 20 anos de história. O Brusque, treinado por Waguinho Dias, voltou a levantar a taça do estadual depois de 30 anos, aproveitando a vantagem por ter a melhor campanha e assim sendo campeão mesmo com dois empates nos jogos finais.

Com o fracasso no estadual restou para Avaí e Figueirense a esperança de campanhas mais animadoras no Campeonato Brasileiro. O Avaí procurar se manter na elite do futebol nacional enquanto o Figueirense quer obter o acesso à Série B. Caso você tenha bons palpites para o Campeonato Brasileiro de 2022, em qualquer das quatro séries (A, B, C ou D), leia este artigo porque chegou a hora da bola rolar.

Avaí precisa melhorar muito

O Avaí não começou bem o ano de 2022 e acabou sendo eliminado em casa pela equipe do Ceilândia na Copa do Brasil, mais um prejuízo nas cambaleantes finanças do clube, que contava com a premiação por avançar de fase.

Treinado pelo técnico Claudinei Oliveira, o Leão da Ilha obteve o acesso à elite do futebol brasileiro no final de 2021, mas ao perder a Recopa Catarinense para seu maior rival, o técnico acabou sendo dispensado após apenas seis jogos na nova temporada.

Quem ocupou o seu lugar foi Eduardo Barroca, que apesar do aperto financeiro do clube espera por reforços para o Campeonato Brasileiro de 2022.

O problema financeiro do clube é bastante sério e alguns jogadores como Edilson, Iury, Diego Renan, Rafael Pereira, Ronaldo e Jonathan entraram com uma queixa no Sindicato dos Atletas Profissionais de Santa Catarina (Sapfesc) em decorrência do atraso de salários. Enquanto clubes continuam se profissionalizando, o Avaí parece ficar para trás.

O clube procura por reforços e várias negociações estão sendo tratadas na esperança de se reforçar para o Brasileirão. O Avaí tenta contratar o atacante William Pottker de 28 anos que pertence ao Cruzeiro, e também outro atacante, Rodolfo, de 29 anos, do América-MG.

O próximo compromisso do Avaí será já no dia 10 de abril pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, enfrentando em casa o América Mineiro.

Figueirense também não está bem

Assim como seu rival, o Figueirense também não passou para a final do Campeonato Estadual Catarinense ao perder para o Camboriú. Já na Copa do Brasil o time não conseguiu se classificar para a 3ª fase da competição. Após empatar por 2 a 2 com o Cuiabá, acabou perdendo a vaga para a próxima fase na disputa por pênaltis.

O objetivo deste ano de 2022 é fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série C e conquistar o acesso à Série B. A terceira divisão é uma competição difícil, com longas viagens e que exige um bom elenco, ainda mais agora que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o novo modelo de disputa para competição.

A 1ª fase é em turno único, onde todos os 20 participantes se enfrentam em um total de 19 rodadas. Em seguida as oito melhores equipes da primeira fase passarão para a segunda fase, sendo disputados 2 quadrangulares. Os 4 últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Série D.

O primeiro jogo do Figueirense será no dia 9 de abril contra o “Esquadrão de Aço”, o Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

Apesar de ter uma dívida de R$ 160 milhões o Figueira foi atrás de várias contratações. Sob o comando de um novo treinador, Júnior Rocha, vindo do Ypiranga de Erechim (RS), o time alvinegro foi bastante ativo no mercado da bola, com 15 atletas contratados para a temporada de 2022. É preciso conseguir entrosamento rápido porque a Série C não permite começos ruins.