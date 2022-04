Presidente da OAB/SC empossa nova diretoria da Subseção de São Joaquim para o triênio 2022/2024

A OAB Santa Catarina deu posse, no dia 1° de abril, aos dirigentes que conduzirão a OAB São Joaquim no triênio 2022/2024. A presidente da OAB/SC, Cláudia Prudêncio, conduziu a cerimônia que contou com a outorga da Medalha Florisvaldo Diniz e também com a presença do presidente do TJSC, desembargador João Henrique Blasi.

Os pleitos da Seccional junto ao Tribunal foram destacados por Cláudia, que reafirmou o bom diálogo interinstitucional. “As nossas pautas têm sido muito bem recebidas pela presidente do TJSC, desembargador João Henrique Blasi, principalmente as demandas da advocacia por uma Justiça de portas abertas. Ouvimos que tudo isso será resolvido. E, hoje, ele está aqui em São Joaquim nos trazendo boas notícias. É essa excelente interlocução que vamos manter ao longo da gestão. Não apenas com o Poder Judiciário, mas também com o Executivo e o Legislativo”, afirmou Cláudia na ocasião.

Na oportunidade, foi observado pelo desembargador que o recente reajuste na tabela de honorários da advocacia dativa do Sistema de AJG é o início da efetiva valorização do segmento. “Uma medida apenas inicial de outro reajuste que está sendo ajustado com a participação do TJSC e da PGE/SC. Graças, como eu disse, à iniciativa da presidente Cláudia Prudêncio. Contando também com a sensibilidade do governador, estamos fazendo um estudo para além desses 10,80%. Um reajuste real e efetivo para reconhecer dignamente os que atuam nessa missão de fazer Justiça aos desafortunados”, declarou Blasi.

Empossados

O presidente da Subseção de São Joaquim, Eugênio Hugen Pagani, também proferiu discurso contundente a respeito da importância da atuação e do exercício da advocacia. “Nós devemos assumir a trincheira da luta para que, com autonomia e independência, lutemos clara e abertamente contra uma das mais violentas formas de tirania: o descumprimento da Constituição. É por isso que estamos aqui”, afirmou o dirigente empossado.

A presidente da OAB/SC, Cláudia Prudêncio, diplomou todos os demais diretores empossados da OAB São Joaquim durante a sessão solene: o vice-presidente, Juliano Martorano Vieira; o secretário-geral, Ivanildo Tadeu Castelo; o secretário-geral adjunto, Fábio Matos Goulart; e o tesoureiro, Marcio Pereira.

O presidente da CAASC, Juliano Mandelli, reforçou aos novos diretores e conselheiros da Subseção o compromisso da Caixa de Assistência de “ser parceira e andar lado a lado” em todos os projetos locais.

Medalha Florisvaldo Diniz

A solenidade contou ainda com a outorga da Medalha Florisvaldo Diniz ao ex-presidente da OAB São Joaquim, Cristiano Souza da Rosa. A comenda entregue pela presidente da Seccional, Cláudia Prudêncio, é uma forma de reconhecer os serviços prestados à advocacia quando do exercício da presidência na Subseção.

