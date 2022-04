Puma morre atropelado em rodovia de São Francisco de Paula

Um puma morreu atropelado na RS-235, em São Francisco de Paula. O felino nativo da região foi encontrado policiais do 2º Pelotão de Policiamento Militar Ambiental de Canela no sábado (9). O animal, um Sussuarana (Puma Concolor), que habita as matas da região, era adulto e de médio porte.

Também conhecido por diversos nomes populares, como onça-parda, onça-vermelha, bodeira, leão-baio ou leão-da-montanha, o animal é encontrado em todas as Américas

Ele vive em torno de 15 anos e, em alguns locais, pode atingir até 100 quilos. Esse tipo de felino é solitário e prefere viver em locais de difícil acesso, como florestas, desertos e montanhas.

Recentemente, agentes ambientais de Canela ouviram relatos da presença do animal na zona rural do município.

As autoridades dizem que não há motivos para pânico. Os felinos habitam a região há muito tempo e são extremamente ariscos, pois percebem a presença humana facilmente.

Fonte: Jornal NH