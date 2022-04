Corpo de menino de 12 anos é achado em mata de SC; vítima teria ido colher pinhão

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 12 anos em Caçador, no Oeste catarinense, que teria caído de uma árvore enquanto colhia pinhão. O corpo do adolescente foi encontrado por um trilheiro, no sábado (9), em uma área de mata na cidade. Duas pessoas serão ouvidas nesta terça-feira (12).

Segundo o delegado Marcelo Ricardo Colaço, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami), não há confirmação se outras pessoas estavam no local no momento em que o garoto morreu. Os detalhes do caso não foram divulgados.

Os Bombeiros Voluntários informaram que o adolescente apresentava um ferimento na cabeça e que já estava sem vida há mais de oito horas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem que encontrou o adolescente disse que chegou ao local de moto, por volta das 15h de sábado, quando viu o corpo do menino no chão na Rua Abílio Viero.

A Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo para realizar uma perífica. O sepultamento do menino aconteceu no domingo (10), no Cemitério da Linha Adolfo Konder, em Caçador.

Com informações G1