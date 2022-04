Meteoro raro “bola de fogo” é registrado em Santa Catarina por estação da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (BRAMON) durante a madrugada dessa quarta-feira (13).

Um meteoro conhecido popularmente como “bola de fogo”, o tipo mais raro, foi visto no céu de Monte Castelo, no Planalto Norte de Santa Catarina, captado pela câmera Sul da estação da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (BRAMON) às 00h47 dessa quarta-feira (13). É um meteoro bastante incomum, como afirma Jocimar Justino de Souza, responsável e participante da BRAMOM. “Foi um meteoro bastante luminoso e pôde ser visto a mais de 500 km de distância. É o tipo mais raro de meteoro, embora neste mês de abril estejam acontecendo vários casos como este em todo Brasil”, disse.

O astrônomo amador completa: “Quando as pessoas notarem esses fenômenos, é importante que registrem, fotografem, vejam se o meteoro vem da direita para esquerda, de baixo para cima, e anotem. Pois esses registros podem ajudar em novas pesquisas sobre o assunto”. Além disso, o brilho desse tipo de meteoro é similar ao do planeta Vênus. Conforme Justino, essa bola de fogo provavelmente deve ter começado a brilhar nos arredores do município de Curitibanos, no Meio-Oeste, e desaparecido próximo ao município de Anita Garibaldi, no Oeste catarinense. O fenômeno foi contemplado por poucos segundos, mas o céu mais limpo ajudou na captura de imagens. “O céu apresentava muita nebulosidade, motivo pelo qual outras estações em outras cidades não registraram este meteoro. Porém, aqui, o céu se abriu pouco antes e voltou a fechar logo depois”, disse.