Três atrações da 32ª Festa Nacional do Pinhão foram confirmadas em um evento de apresentação nesta noite de terça-feira (19) no Mercado Público de Lages.

Estão confirmados os seguintes shows: CABARÉ (Leonardo e Bruno e Marrone), Raça Negra e Jorge e Mateus.

O Ceo da Arte Música Entretenimento (Ame), Ricardo Avlis, além de divulgar as atrações, falou sobre uma atração surpresa no próprio Mercado Público no dia 3 de maio. E as demais atrações, serão divulgadas nas próximas semanas.