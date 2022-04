PIS EM DOBRO: 2 saques do PIS estão disponíveis hoje (19); veja se irá receber

Veja se irá receber o PIS em dobro hoje (19); calendário PIS 2022 e últimas notícias do pagamento do PIS.

O PIS 2022 é o PIS de quem trabalhou em 2020 – o PIS ano-base 2020.

De acordo com dados divulgados no dia 6 de abril pelo Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 561 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS 2022.

Esse dinheiro esquecido do PIS equivale a um total de R$ 523,2 milhões.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

O calendário do PIS 2022 foi encerrado no dia 31 de março.

Contudo, existem trabalhadores que ainda têm PIS para receber.

O número do PIS corresponde ao Número de Inscrição Social do beneficiário.

O número PIS pode ser consultado por diferentes canais:

Através do telefone da Previdência Social – 135;

Por meio da Caixa Econômica Federal, telefone 0800-726-0207;

Pelos sites: CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais -; Caixa Econômica Federal e o site do INSS;

Através dos aplicativos: Carteira de Trabalho Digital; FGTS; Caixa Trabalhador ou Caixa Tem.

O telefone Caixa PIS é o 0800-726-0207 (Atendimento Caixa ao Cidadão), o 0800 Caixa PIS.

Além desse, também é possível consultar o PIS através do telefone 158 – Alô Trabalhador.

PIS 2021

O PIS 2021, PIS ano-base 2019, está sendo liberado para quem trabalhou em 2019.

Mas para receber o PIS atrasado 2019 é preciso realizar uma solicitação antes.

Quem tem direito ao PIS 2021 são os trabalhadores que:

Estiverem cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Receberam até dois salários mínimos durante o ano-base de 2019;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, em 2019;

Possuem os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Para solicitar o PIS 2021, basta enviar um pedido:

Pela central Alô Trabalhador, ligando para o telefone 158;

Por e-mail, enviando o pedido ao endereço eletrônico “trabalho.uf@economia.gov.br”, e substituindo as letras “uf” pela sigla do estado onde o trabalhador mora. Por exemplo, se o trabalhador reside em Pernambuco, o e-mail será o “trabalho.pe@economia.gov.br”.

Para consultar PIS 2021 e saber se irá receber, basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

A tabela PIS 2021 informa qual será o valor do PIS 2021 pago aos trabalhadores de 2019.

O PIS 2021 varia entre R$ 92 e R$ 1.100, a depender da quantidade de meses trabalhados.

Portanto, para receber o valor máximo de R$ 1.100, o trabalhador precisará ter exercido alguma atividade durante os 12 meses de 2019.

Calendário PIS 2021; PIS 2021 calendário de pagamento

Também será possível descobrir quando o PIS atrasado de 2019 será pago através do mesmo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

PIS ano-base 2021

Veja abaixo quando será pago o PIS ano-base 2021, o PIS de quem trabalhou em 2021.

Fonte: Uol