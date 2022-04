Vinagre de maçã com água e mel baixa o colesterol? Saiba o que realmente essa combinação pode fazer

O vinagre de maçã é um líquido com efeito antisséptico, enquanto o mel possui compostos ativos com capacidade antibacteriana e anti-inflamatória. Por essas propriedades, a mistura de vinagre de maçã com água e mel torna-se um tônico caseiro muito popular e importante para saúde.

(Reprodução Canva Pro)

Além de fazer antissepsia, o vinagre regula a glicose no sangue e controla a pressão arterial, reduzindo, assim, o risco de doenças cardíacas. Ademais, o mel aumenta a imunidade, induz relaxamento e é expectorante. Por isso, o consumo desses alimentos juntos melhora o funcionamento do organismo. Deste modo, se você quer entender se o vinagre de maçã com água e mel pode diminuir o colesterol, acompanhe as informações a seguir.

Auxilia o processo de redução de colesterol

Indiretamente o vinagre pode estar associado ao colesterol. Isso ocorre porque, ao diminuir os níveis de glicose no sangue, evita a saturação de vias metabólicas que levariam a formação de lipídeos e acúmulo no organismo. Além disso, de acordo com Maria Leão, em matéria publicada no site G1, atualizada em 17 de dezembro de 2007, ele possui cerca de 300 compostos químicos que regulam o pH sanguíneo, o que evita doenças metabólicas.