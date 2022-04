Saiba como vão funcionar os serviços do Estado no feriado de Tiradentes nesta quinta-feira

Os serviços públicos estaduais terão alterações no esquema de atendimento ao público, por conta do feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira, 21. Como para todos os feriados do cronograma do funcionalismo público estadual, a medida é estabelecida por meio de decreto.

Atividades essenciais, como saúde, serão mantidas. Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão funcionando normalmente. Em outras áreas como segurança, abastecimento de água (Casan) e distribuição de energia elétrica (Celesc) serão por escala de plantão ou ato definido pela autoridade competente.

Como ficarão os serviços:

Segurança Pública

As delegacias de Polícia Civil (181 ou WhatsApp 48 98844-0011), a Polícia Militar (190), o Corpo de Bombeiros Militar (193) e órgãos como a Polícia Científica funcionarão em esquema de plantão/escala.

Os boletins de ocorrência podem ser feitos nas delegacias de polícia ou na DP Virtual. A Polícia Militar também disponibiliza o aplicativo PMSC Cidadão, ferramenta que permite denúncias de forma anônima, ações de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dentro do Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) orienta a população que em caso de emergência acione a coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no número 193. A DCSC permanece de plantão para apoiar os municípios em caso de situações adversas. O monitoramento climático e a emissão de alertas podem ser acompanhados no site e redes sociais da DCSC. Também é possível cadastrar os telefones para receber alertas via SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 contendo no corpo do texto o CEP do local que deseja ser monitorado.

Saúde

Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão funcionando normalmente.

Hemosc

Nesta quinta, todas as unidades do Hemosc estarão fechadas para atendimento externo. As rotinas internas ocorrerão conforme plantão e sobreaviso. O atendimento às solicitações de sangue é realizado por meio da rotina de finais de semana e feriados, rotina já conhecida pelos hospitais e clínicas. Sexta-feira, 22, todas as unidades estarão abertas.

Vacinação

Em relação à vacinação, é importante consultar o município, já que as cidades possuem autonomia para determinarem o fluxo de vacinação conforme o avanço, sendo responsáveis pelo atendimento à população. A SES orienta que a vacinação não seja interrompida durante o feriado.

Educação

Haverá feriado nesta quinta-feira, 21, para a Secretaria de Estado da Educação (órgão central) e nas 36 Coordenadorias Regionais de Educação. As atividades retornarão normalmente na sexta-feira. Cada unidade escolar teve autonomia para definir em seu calendário, no início do ano letivo, a suspensão das atividades pedagógicas em pontos facultativos, com o posterior cumprimento de carga horária. Dessa forma, a família deve consultar diretamente a direção da escola para verificar se haverá atendimento nesta sexta-feira.

Celesc

A Celesc informa que não haverá atendimento nas lojas da empresa nos dias 21 e 22 de abril, respectivamente, quinta e sexta-feira, devido ao feriado de Tiradentes.

Os canais virtuais de atendimento funcionarão normalmente e todos os serviços essenciais serão mantidos. Caso seja registrada falta de energia elétrica, o consumidor poderá ligar para o número 08000 48 0196 ou enviar SMS para o número 48196 com a mensagem SEM LUZ + número da unidade consumidora (UC) ou CPF do titular da conta. Outra maneira rápida de protocolar ocorrências de queda de energia é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store e no Google Play.

Para assuntos comerciais, consulte o site www.celesc.com.br ou contate o Call Center, pelo 08000 48 0120, que funciona 24h por dia, nos sete dias da semana. O consumidor pode, ainda, a qualquer tempo, obter informações e solicitar serviços na Agência Web do portal www.celesc.com.br.

Casan

No feriado, a Companhia mantém atendimentos presenciais fechados, atuando com equipes reforçadas de plantão para os serviços de abastecimento, coleta e tratamento de esgoto. O usuário pode entrar em contato 24 horas pela Central de Atendimento 0800 643 0195, aplicativo CasanSC.

Procon

O Procon estadual não terá atendimento nesta quinta-feira.

Sine

O Sine conta com o atendimento pelo aplicativo do Governo Federal, (Sine Fácil) onde pode ser feito o acompanhamento das vagas via aplicativo que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

Jucesc

A Jucesc possui o sistema 100% digital, funciona todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Acesse aqui

Aresc

Atendimento por meio do 0800 643 26 11 ou whatsapp 48 991510276. Fiscalização nos serviços de transporte coletivo continuam durante o período. Para os setores de fiscalização do gás e saneamento, equipes estarão de sobreaviso. Protocolos devem ser enviados para protocolo@aresc.sc.gov.br

Comunicação

A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do portal e das redes sociais do governo. Acesse aqui o contato dos assessores das demais secretarias.

