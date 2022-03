São Joaquim terá Audiência Pública para plano de Mobilidade Urbana

Mobilidade urbana é definida como a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Tais deslocamentos são realizados através de veículos motorizados e não motorizados, além de toda a infraestrutura, dentre as quais vias e calçadas, que possibilita o ir e vir cotidiano.

A qualidade da mobilidade está intrinsecamente relacionada a articulação e união entre diferentes políticas, como as de transporte, trânsito, circulação, acessibilidade, desenvolvimento urbano e uso do solo, entre outras. O objetivo da criação das políticas de mobilidade urbana é reduzir as desigualdades da população em relação ao direito de ir e vir, garantindo a todo o cidadão o direito de acessar a cidade de forma justa e digna.

A Audiência Pública já era para ter acontecido na cidade, mas com os agravos da pandemia foi suspensa algumas vezes, mas agora será realizada na Casa da Cultura nesta segunda-feira 07 de Março, às 19 horas. A população está convidada para debater e dar sua opinião sobre o trânsito na cidade. Além disso, o evento será transmitido AO VIVO pela facebook da Prefeitura de São Joaquim.

Fonte: Assessoria de comunicação de Prefeitura Municipal de São Joaquim