Homem bate em mulher, sobe em telhado para fugir e vai parar no hospital em SC

Um caso de violência doméstica terminou mal para o agressor em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. A ocorrência foi atendida pela PM (Polícia Militar) na madrugada desta quarta-feira (20) na rua XV de Novembro, no centro da cidade.

A vítima relatou aos policiais que foi agredida pelo seu companheiro. Ele alterado, subiu no telhado da casa quando os militares chegaram. Logo após, foi encontrado caído, pedindo por socorro, por ter caído do telhado.

A mulher disse que o homem chegou em casa e começou a bater nas paredes, quebrando utensílios e lhe deu um soco. O suspeito foi levado para atendimento médico e a mulher encaminhada para a delegacia de Polícia Civil. O caso deve ser investigado pela DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso).

Fonte: ND+