Veja como fazer rocambole de carne e folhado de maçã

A maçã é uma fruta muito consumida, seja por adultos, seja por crianças. Seu sabor suave e doce faz com que ela seja perfeita para quando bater aquela vontade de comer uma frutinha.

Mas, além disso, é possível preparar uma dessas receitas com maçã de tirar o chapéu e surpreender-se com o resultado; Confira esta dica de receita:

Ingredientes

1 kg de carne moída

1 pacote de creme de cebola

Cheiro-verde picado a gosto

4 dentes de alho amassados

Sal a gosto

1/2 unidade de cebola picada

1 colher (sopa) de margarina

Ingredientes para o recheio

300 gr de presunto cozido em fatias

300 gr de mussarela ralada

1 unidade de tomate cortado em rodelas finas

1 lata de milho em conserva

1 calabresa defumada cortada em rodelas e frita

2 unidades de palmito cortados em tirinhas

Orégano a gosto

1 colher (sopa) de margarina

Modo de preparo

Em um recipiente misture a carne moída com o creme de cebola e amasse bem.

Acrescente o cheiro verde, o alho, o sal, a cebola e a margarina e misture novamente para que todos os ingredientes se incorporem.

Pegue um plástico razoavelmente duro, coloque a carne sobre esse plástico e espalhe bem com o auxílio de um rolo de macarrão ou rolinho de madeira até ficar com menos de 1 cm de espessura.

Depois da carne bem espalhada, vá colocando o recheio: primeiro o presunto, seguido da mussarela ralada.

Espalhe as rodelas de tomate, o milho verde, a linguiça calabresa, o palmito e o orégano.

Com muito cuidado enrole a carne com a ajuda do plástico e depois de bem enrolado, transfira para uma fôrma untada com margarina.

Coloque uns pedacinhos de margarina (1 colher de sopa) por cima do rocambole, leve ao forno pré-aquecido a 200º c por cerca de 40 minutos. Em seguida sirva.

Folhado de maçã

Ingredientes

400 gramas de massa folhada pronta congelada

1 maçã verde

1 maçã vermelha

2 maçãs picadas cozidas

Meia xícara de nozes

Um pouco de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga sem sal em cubinhos

Modo de preparo

Descongele a massa folhada.

Enfarinhe uma tábua e coloque a massa por cima.

Espalhe um pouco de farinha por cima da massa.

Abra a massa com um rolo para todas as direções até ela ficar com a metade da espessura.Com um cortador redondo, corte a massa em círculos.

Acomode-os em uma assadeira. Corte as maçãs em fatias finas. Faça uma bordinha em cada círculo de massa com os dedos.

Bata as maçãs cozidas no liquidificador até virar um purê.

Acrescente duas colheres de sopa de purê de maçã sobre a massa.

Espalhe algumas fatias de maçãs e alguns pedacinhos de manteiga, o açúcar e as nozes. Leve à geladeira por 15 minutos.

Aqueça o forno em temperatura média, a 180 graus Célsius.

Retire a assadeira da geladeira e leve direto ao forno, assando por cerca de 35 minutos ou até dourar.