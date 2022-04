Prefeito é internado com dengue em SC

Mais uma vítima da dengue em Santa Catarina, que já infectou só neste ano 20.539 pessoas. O prefeito de Brusque, Ari Vequi, foi internado, na tarde deste sábado, dia 23, com dengue.

O prefeito está na enfermaria do Hospital Imigrantes. Na quarta-feira, dia 20, Vequi usou as redes sociais para dizer que foi diagnosticado com a doença.“Desde o último domingo, quando dos primeiros sintomas, acatei as recomendações médicas e estou em casa fazendo tratamento”, escreveu.

Já na manhã de sexta-feira, dia 22, o prefeito transmitiu o cargo para o vice, Gilmar Doerner, que vai responder pelo Executivo até o dia 29 de abril.“Estou de atestado médico para o tratamento da dengue. Os exames laboratoriais ainda apontam alterações e, por recomendação médica, seguirei de repouso em casa”, avisou Ari Vequi.

Neste sábado, dia 23, sofreu uma piora no quadro e seu estado inspira cuidados. Ari Vequi foi internado com objetivo de intensificar o tratamento contra a doença e acompanhar mais de perto a evolução do quadro.Segundo o médico Humberto Fornari, que vem acompanhando o prefeito nos últimos dias, novos exames divulgados neste sábado apontaram uma piora nos níveis sanguíneos, principalmente no número de plaquetas.

“Isso acarreta um risco maior de sangramento, e por isso, entendo que seja prudente internar o paciente para que o monitoramento seja feito na enfermaria hospitalar, principalmente para se evitar um quadro hemorrágico”, detalha. Humberto informa ainda que seu quadro de saúde é estável.Um boletim médico sobre o estado de Ari Vequi deverá ser divulgado neste domingo, dia 24.

Balanço da dengue no EstadoO número de vítima fatais da dengue em 2022 chegou a 16 – mais que o dobro registrado em todo o ano de 2021, quando sete moradores do Estado não resistiram à doença. Há ainda 13 mortes suspeitas de dengue em investigação em Santa Catarina.

Neste ano, já foram registrados 20.539 infecções por dengue no Estado. Destes, cerca de 17 mil casos foram contraídos dentro dos limites de Santa Catarina (casos autóctones). Comparado ao mesmo período do ano anterior há um aumento de 153% de casos.

Município com epidemiaCasos de autóctones dengue (transmissão dentro do Estado) já foram registrados em pelo menos 87 municípios de Santa Catarina. Destes, 33 estão em nível de epidemia – quando há pelo menos 300 casos a cada 100 mil habitantes. Dos 33 municípios, 29 estão localizados na região Oeste.

Veja lista completa:Belmonte;

Itá;

Iporã do Oeste;

Maravilha;

Romelândia;

Guaraciaba;

Seara;

Mondaí;

Coronel Freitas;

Palmitos;

Abelardo Luz;

São José do Cedro;

Caibi;

Caxambu do Sul;

Flor do Sertão;

Concórdia;

Xanxerê;

Tunápolis;

Santa Helena;

Ascurra;

São Miguel do Oeste;

Brusque;

Águas Frias;

Peritiba;

Cunha Porã;

Cordilheira Alta;

Joinville;

Xavantina;

Santa Terezinha do Progresso;

Riqueza;

Bombinhas;

Nova Itaberaba; e

Iraceminha.

Fonte: ND+