Celesc entrega nova loja de atendimento em São Joaquim

Os moradores de São Joaquim, na Serra catarinense, passam a contar com uma estrutura de atendimento e serviços mais robusta, pois nesta quinta-feira (28) a Celesc inaugurou a reforma de sua sede na cidade. Agora, além da loja de atendimento, o espaço passa a contar com um setor de Coordenação de Atendimento e outro de Supervisão e Manutenção.

“A região de São Joaquim é um reconhecido polo produtor de frutas, vinhos e espumantes em Santa Catarina e que, também por sua beleza ímpar, atrai diversos turistas do estado e do país. Para a Celesc é uma satisfação poder contribuir de maneira efetiva com o desenvolvimento dessa área, por meio da melhor infraestrutura de atendimento no fornecimento de energia elétrica. Isso somado a melhores condições de trabalho para toda a nossa equipe que aqui atua”, afirmou o presidente da empresa, Cleicio Poleto Martins.

A partir de agora, os clientes da região são recebidos em um ambiente moderno e padronizado. “A obra incluiu reforço da estrutura física, pintura, abertura de janelas e portas, reforma do telhado, piso, forro, banheiros e da parte elétrica, além de novos layout e identidade visual e móveis novos”, contou o gerente do Departamento de Administração da Celesc, Jorge Luiz Pereira.

Outra importante mudança foi a criação da Supervisão de Operação e Manutenção – que traz mais agilidade ao atendimento e prevenção de ocorrências no sistema elétrico – e da Coordenadoria de Atendimento (COAT) – que passa a orientar de forma mais próxima o trabalho realizado pelas equipes das lojas em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, Bom Retiro e Rio Rufino.

“Ainda no que se refere à infraestrutura, vale destacar a conquista de uma equipe de manutenção pesada, que atua em situações que exigem o envolvimento de mais pessoas para a substituição de componentes de grande porte, como a troca de postes e de transformadores”, contou Gladimir Jeremias, gerente do Núcleo Planalto da Celesc.

Padronização das lojas de atendimento presencial

Desde o segundo semestre de 2021, a Celesc vem modernizando suas 259 lojas de atendimento presencial em todo o estado, para oferecer ainda mais qualidade ao atendimento prestado e conforto a clientes e empregados.

A loja da Celesc em São Joaquim fica na Rua José Vieira de Melo, no Centro da cidade. O local fica aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, e das 13h às 17h.

Texto e fotos: Comunicação Celesc