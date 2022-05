Depois de bota suja de tinta, grife lança tênis completamente destruído, veja

Batizado de Paris Sneaker, o modelo tem estética propositalmente gasta, com direito a furos.

Depois de toda a polêmica com as , que custavam pouco mais de R$ 10 mil reais, a grife espanhola Balenciaga voltou a apostar no polêmica mais uma vez. Agora, com o tênis Paris Sneaker.

O novo calçado leva a estética destroyed muito a sério. Em versões claras e escuras, os modelosapresentam rasgos em várias partes, manchas e uma aparência completamente suja.

O novo calçado chega às lojas só em 16 de maio, mas já está em pré-venda. Cada modelo tem uma tiragem limitadíssima de 100 pares – o que deve levar o valor às nuvens.

—