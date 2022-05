Inscrições para agentes temporários ambientais no Parque Nacional de São Joaquim

O ICMBio / Parque Nacional de São Joaquim está aceitando até às 16:00h do dia 13/05/2022 inscrições para agentes temporários ambientais, contrato de 24 meses.

São duas vagas para agente nível 1 (remuneração de um salário mínimo+benefícios) e uma vaga para agente nível 2 (chefe: remuneração de 1,5 salário mínimo+benefícios – obrigatório carteira de motorista para dirigir carro). Para lotação no morro da igreja. Inscrição na sede do parque com os seguintes documentos: ficha de inscrição (pode pegar aqui na sede ou retirar pela internet no site do parque/edital), carteira de identidade com CPF ou carteira de motorista, atestado médico informando que o candidato está apto para a realização de atividades físicas, tipagem sanguínea, comprovante de residência (conta de água ou luz), comprovante de escolaridade e comprovantes de experiência (exemplos: certificados de cursos, contrato de brigadista, carteira de trabalho, etc). Edital completo com maiores detalhes no site http://www.icmbio.gov.br/parnasaojoaquim. Informações pelo telefone 49-3278-4994